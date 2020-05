FIAT CHRYSLER dans le rouge au premier trimestre

(AOF) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a dévoilé mardi ses résultats du premier trimestre 2020. Ainsi, le constructeur italo-américain a accusé une perte nette de 1,7 milliard d'euros sur la période, à comparer avec un bénéfice net de 508 millions d'euros un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre s'établit à 20,6 milliards d'euros, en baisse de 16%. Le nombre de véhicules écoulés atteint 818 000 d'unités, soit une chute de 21 %. « La pandémie de Covid-19 a eu, et continue d'avoir, un impact important sur nos opérations », a déclaré Mike Manley, le directeur général de FCA.

Pour faire face à cette crise, le groupe a retardé les dépenses non essentielles et réduit considérablement les dépenses de marketing.

A fin mars, FCA disposait de 18,6 milliards d'euros de liquidités disponibles. De plus, une nouvelle facilité de crédit supplémentaire de 3,5 milliards d'euros a été signée en avril.

Malgré ces temps troublés, FCA et PSA continuent à travailler à leur fusion avec l'objectif de finaliser la transaction à la fin de cette année ou au début de 2021.

Compte tenu de la faible visibilité actuelle, FCA n'est pas en mesure de fournir de nouveaux objectifs pour 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS