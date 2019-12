FFP : soutien à la fusion Peugeot-FCA

(CercleFinance.com) - FFP et de son actionnaire majoritaire Etablissements Peugeot Frères, détenteurs ensemble de 12,2% du capital et 17,6% des droits de vote de Peugeot, ont exprimé leur soutien à l'accord de fusion conclu entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

'Ce rapprochement permettra de créer l'un des principaux acteurs mondiaux de l'industrie automobile doté d'une taille critique pour investir dans les technologies et les services d'avenir, et bénéficiant de positions de leader en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud', jugent-ils.

FFP et EPF, qui détiendront de l'ordre de 6,1% du capital, ont pris l'engagement de conserver leurs titres jusqu'à trois ans après la réalisation de la fusion et auront seules la possibilité d'acquérir jusqu'à 2,5% du capital supplémentaires dans les sept années après la fusion.