FFP propose un dividende de 2,35 euros par action au titre de l'exercice 2020

AOF - EN SAVOIR PLUS

Bertrand Finet, Directeur Général de FFP, poursuit : " FFP a fait preuve de son agilité dans un environnement de marché très volatile en se renforçant à hauteur de 2 % du capital de groupe PSA au creux des marchés, en cédant 20 % de notre participation dans SEB et en réalisant la cession à terme d'un tiers de notre participation dans Safran, complétée par les cessions opérées ces derniers jours ".

" Malgré l'impact de la crise sur les valorisations des acteurs de l'aéronautique, la qualité et la diversité de nos autres investissements ont permis à notre Actif net réévalué d'afficher une performance positive en 2020 ", a commenté Robert Peugeot, le Président de FFP.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.