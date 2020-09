Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FFP : première émission obligataire US PP réalisée Cercle Finance • 21/09/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - FFP annonce avoir réussi le lancement de sa première émission obligataire sous forme de placement privé de type 'US PP', d'un montant total de 150 millions d'euros à échéance 10 ans (septembre 2030), assorti d'un coupon annuel fixe de 2,600%. Cet US PP, souscrit par l'investisseur institutionnel américain Barings, permettra à la société holding de la famille Peugeot, d'allonger significativement la maturité moyenne de son endettement et de diversifier ses sources de financement. 'Ce nouveau financement nous permettra de renforcer notre liquidité et d'envisager de nouveaux investissements, tout en maintenant un niveau d'endettement mesuré', commente son directeur général Bertrand Finet.

Valeurs associées FFP Euronext Paris -4.44%