FFP : légère hausse de l'ANR par action en 2020

(CercleFinance.com) - FFP publie un Actif Net Réévalué (ANR) par action de 179,6 euros au 31 décembre 2020, soit une performance de +1,3% sur l'année (dividende inclus), et un résultat net consolidé part du groupe de 134 millions d'euros contre 131 millions en 2019. La valorisation de la participation dans Peugeot SA a bénéficié de la hausse du titre, mais l'évolution des valorisations des autres participations cotées a été contrastée et la performance des actifs non cotés a été en partie absorbée par la dépréciation du dollar. Le conseil proposera à l'assemblée générale du 12 mai un dividende ordinaire de 2,35 euros par action, en croissance de 9% par rapport à l'année dernière. Pour rappel, FFP deviendra Peugeot Invest à l'issue de l'AG du 31 mars.

