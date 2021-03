Février, le pire mois pour l'or depuis quatre ans

(AOF) - L'or reste quasi-stable ce lundi 1 734,43 dollars l'once sur le marché londonien. Février a été particulièrement éprouvant pour le précieux métal qui a connu son pire mois depuis fin 2016 en reculant de 6,2%. Vendredi dernier, il a également atteint son plus bas niveau depuis juin dernier. Alors que les campagnes de vaccinations ont ralenti l'intérêt pour les valeurs refuges, le montant des ETF adossés à l'or ont enregistré ces derniers temps dix jours consécutifs de désinvestissement.

