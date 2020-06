Feu vert sous conditions à la fusion de deux coopératives agricoles de Rhône-Alpes

L'Autorité de la concurrence a autorisé mardi la fusion de deux coopératives agricoles basées en Savoie, en Isère et dans le Rhône, Coopérative Dauphinoise et Terre d'Alliances, sous condition de cession de cinq infrastructures de collecte de grains, et d'un contrôle suivi de leurs deux réseaux de jardineries.