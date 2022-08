Feu vert pour la prise de contrôle d'Opteven par Apax Partners

(AOF) - L’Autorité de la concurrence vient d’autoriser la prise de contrôle exclusif de l’assisteur Opteven par Apax Partners. Selon plusieurs sources, la cession par Ardian de la majorité du capital d’Opteven à Apax Partners valoriserait le spécialiste lyonnais de l’assistance et de la panne mécanique à près de 390 millions d'euros. Opteven a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 262 millions d’euros et ambitionne de tripler son résultat opérationnel à horizon 2025.

