GSK annonce que l'administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé Hibsago (bepirovirsen), en association avec un traitement par analogues nucléos(t)idiques, pour obtenir une guérison fonctionnelle de l'infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB).

Cette autorisation concerne les patients adultes non cirrhotiques, traités par analogues nucléos(t)idiques depuis au moins six mois, présentant un taux d'ADN du VHB inférieur à 90 UI/mL et un taux d'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg) inférieur ou égal à 3 000 UI/mL.

L'autorisation repose sur les résultats combinés des essais de phase III B-Well, selon lesquels le bepirovirsen offre des taux de guérison fonctionnelle sans précédent par rapport au seul traitement de référence actuel, avec un profil de sécurité et de tolérance globalement favorable.

L'autorisation a été accordée dans le cadre des dispositifs de désignation de thérapie innovante et d'examen prioritaire, compte tenu de l'importance des besoins médicaux non satisfaits en Chine et du potentiel d'amélioration clinique substantielle par rapport aux traitements existants.

GSK rappelle que l'hépatite B chronique touche environ 75 millions de personnes en Chine, où elle constitue la principale cause de cancer du foie, et que le plan d'action chinois contre les hépatites virales fixe des objectifs de diagnostic et de traitement d'au moins 80% d'ici à 2030.