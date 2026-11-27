La Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a approuvé le Scheme of Arrangement présenté par le groupe australien Ramsay Health Care Limited (RHC). Cette décision valide la distribution en nature, au profit des actionnaires de RHC, de la participation de 52,79% que ce dernier détient indirectement au capital de Ramsay Générale de Santé.

Une copie des décisions a été déposée auprès du régulateur financier australien (l'ASIC), et le dispositif a pris effet. La mise en oeuvre effective de cette distribution est prévue pour le 9 décembre 2026.

Dans le cadre de cette opération, des CHESS Depositary Interests (CDI), chacun représentant un intérêt économique dans une action Ramsay Générale de Santé, seront cotés sur l'Australian Securities Exchange (ASX) sous le code "RGS". Les négociations débuteront le 1er décembre 2026 en règlement différé, avant de passer aux modalités de règlement standard à compter du 10 décembre 2026.

Parallèlement, les actionnaires de Ramsay Générale de Santé se réuniront en assemblée générale mixte le 4 décembre 2026 pour voter la nomination de six administrateurs, dont les mandats prendront effet à la date de réalisation de la distribution.