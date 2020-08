Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert du Pakistan à un contrat de modernisation massif co-financé par la Chine Reuters • 05/08/2020 à 18:42









ISLAMABAD, 5 août (Reuters) - Les autorités pakistanaises ont approuvé mercredi un projet d'investissement chinois à 6,8 milliards de dollars dans les infrastructures ferroviaires, soit le contrat le plus massif à ce jour de la déclinaison pakistanaise du plan chinois des Nouvelles routes de la soie. Le projet, financé sur fonds chinois et pakistanais et autorisé par la commission exécutive du Conseil économique national (ECNEC), prévoit la modernisation des 2.655 km de voies ferrées existantes au Pakistan. L'objectif est double: multiplier par deux la vitesse des trains, qui pourraient circuler à l'avenir à 165 km/h, et par cinq le nombre de trains à même de circuler sur ces lignes. Le contrat Mainline-1 (ML-1) s'inscrit dans le cadre de l'accord dit du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), la déclinaison pakistanaise de la Nouvelle route de la soie (ou initiative de la Ceinture et de la Route) lancée par Pékin pour développer ses liaisons terrestres et maritimes vers l'Europe via l'Asie. Pékin a promis d'investir au total quelque 60 milliards de dollars dans des projet d'investiture au Pakistan. Mesure de l'ampleur pharaonique des sommes engagées, le seul contrat ferroviaire ML-1 représente près de 90% de la part du budget pakistanais consacré au développement cette année. (Gibran Peshimam version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

