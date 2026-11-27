Le réassureur Scor et Japan Post Insurance annoncent l'approbation, par leurs conseils d'administration respectifs, de la mise en oeuvre de l'opération envisagée dans le protocole d'accord annoncé le 10 juillet dernier entre les deux sociétés.

Dans le cadre de ce projet, Japan Post Insurance conclura une opération de réassurance avec le groupe français, portant sur la couverture des risques assurantiels afférents aux contrats "préprivatisation".

Scor créera, capitalisera et gérera un véhicule de réassurance à des fins de gestion des risques, destiné à reprendre des risques de souscription détenus par Japan Post Insurance et par Scor. Chaque société bénéficiera ainsi de la diversification des risques qui en résultera.

Enfin, Japan Post Insurance investira dans le véhicule de réassurance dans le but d'assurer la solidité financière de ce dernier et la bonne gestion des contrats réassurés qui lui auront été cédés.

Les deux entreprises travaillent conjointement à la finalisation et à la conclusion de cette opération d'ici au 31 décembre prochain. La conclusion de cette opération reste subordonnée à l'obtention des agréments nécessaires auprès des autorités.