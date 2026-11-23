Dans le cadre du projet présenté le 23 septembre dernier, Christian Dior annonce que son conseil d'administration a approuvé le projet de transformation de la société en commandite par actions ainsi que le traité relatif à la fusion-absorption d'Agache par Christian Dior, signé par les deux parties.

En vertu du traité de fusion, Christian Dior émettrait 17,4 actions nouvelles par action Agache et annulerait les actions Christian Dior détenues par Agache, de sorte que les actions non détenues par le groupe familial Arnault, soit 2,44% du capital à cette date, représenteraient 1,91% du capital à l'issue de ces opérations.

L'entité cotée issue de la fusion détiendrait alors principalement une participation directe dans LVMH représentant 49,76% du capital et 65,55% des droits de vote. Une assemblée générale de Christian Dior sera convoquée le 30 décembre afin de se prononcer sur la fusion et la transformation.

La réalisation de la fusion est soumise à plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention de dérogations de l'AMF aux obligations de dépôt d'une offre publique sur Christian Dior et sur LVMH qui résulteraient de la fusion, ainsi que son approbation par les assemblées générales d'Agache et de Christian Dior.

Si elle était réalisée, la transformation entraînerait le dépôt, par le groupe familial Arnault, d'une offre publique de retrait réglée intégralement en numéraire, non suivie d'un retrait obligatoire, sur les actions Christian Dior qu'il ne détient pas, à un prix d'offre qui serait déterminé le 23 décembre après Bourse.

Sur proposition d'un comité ad hoc composé de trois administrateurs, le cabinet Finexsi, représenté par Olivier Péronnet, a été désigné par le conseil d'administration en tant qu'expert indépendant, avec pour mission d'émettre une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre.

À la suite de l'assemblée générale du 30 décembre, le projet d'offre serait, le cas échéant, déposé auprès de l'AMF en janvier 2027. Le projet serait soumis à une décision de conformité de l'AMF, à l'issue de laquelle l'ouverture de l'offre interviendrait au 1er trimestre 2027.