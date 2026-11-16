Feu vert de la FDA pour Roche dans la NMP

Roche indique que la FDA américaine a approuvé Gazyva/Gazyvaro (obinutuzumab) pour le traitement des patients adultes atteints de néphropathie membraneuse primitive (NMP) présentant un risque de progression de la maladie, afin d'induire une rémission de la protéinurie.

La NMP est une maladie auto-immune chronique rare qui, en l'absence de traitement, évolue vers une insuffisance rénale chez jusqu'à 30% des patients dans un délai de 10 ans. La protéinurie, caractérisée par une concentration élevée de protéines dans les urines, constitue un indicateur important des lésions rénales.

Le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que Gazyva/Gazyvaro devient ainsi le premier et le seul traitement à obtenir une autorisation de la FDA pour cette maladie, après avoir bénéficié du statut de traitement innovant (Breakthrough Therapy Designation).

Cette autorisation repose sur les résultats positifs de l'étude de phase 3 MAJESTY, qui a atteint son critère d'évaluation principal. À deux ans, 36,1% des adultes traités par Gazyva/Gazyvaro avaient obtenu une rémission complète de la protéinurie, contre 5,7% avec le tacrolimus.

Les principaux critères secondaires ont également démontré la supériorité de Gazyva/Gazyvaro par rapport au tacrolimus. Le profil de sécurité observé était conforme au profil déjà bien caractérisé de Gazyva/Gazyvaro, sans identification de nouveaux signaux de sécurité.

Les données de MAJESTY ont été présentées en juin 2026 lors du 63e congrès de l'European Renal Association (ERA) et publiées dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Elles sont également soumises à d'autres autorités sanitaires internationales, notamment à l'Agence européenne des médicaments (EMA).