Feu vert de la FDA pour le Klygefa d'AstraZeneca

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont annoncé l'approbation de Klygefa pour le traitement de la myasthénie grave généralisée (MGg) chez les patients adultes présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (AChR) positifs.

Il s'agit du premier et unique inhibiteur de la protéine C5 à nanocorps à double liaison approuvé aux Etats-Unis. Il offre aux patients une auto-administration sous-cutanée hebdomadaire via un auto-injecteur. Aux Etats-Unis, cette maladie auto-immune rare touche environ 98 500 personnes diagnostiquées, dont 81 000 sont porteuses d'anticorps anti-AChR.

La décision de la FDA s'appuie sur les données positives d'une étude pivot de phase III. L'essai a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une amélioration statistiquement significative du score total d'activités de la vie quotidienne (MG-ADL) à la 26e semaine par rapport au placebo. Les bénéfices cliniques ont été observés dès la première semaine de traitement et se sont maintenus pendant un an.

Sur le plan de la tolérance, le profil d'innocuité de Klygefa s'est révélé conforme aux essais antérieurs menés avec les inhibiteurs du C5 eculizumab et ravulizumab. La fréquence des événements indésirables liés au traitement a été comparable entre le groupe Klygefa et le groupe placebo, la majorité étant d'intensité légère à modérée (grades 1 ou 2), avec principalement des réactions au site d'injection (12%), des douleurs dorsales (8%) et des vomissements (5%).