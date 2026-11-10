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Feu vert de la FDA pour Bayer et son Sunharbo
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 07:16

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Le géant pharmaceutique allemand Bayer a franchi une étape avec l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour l'asundexian (comprimés de 50 mg), commercialisé sous la marque Sunharbo.

Cette autorisation consacre Sunharbo comme le premier représentant commercialisé à l'échelle mondiale d'une nouvelle classe thérapeutique : les inhibiteurs du facteur XIa (FXIa). Le médicament est indiqué en association avec un traitement antiplaquettaire pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) chez les adultes ayant récemment subi un AVC ischémique non cardioembolique ou un accident ischémique transitoire (AIT) à haut risque.

Pour Bayer, le marché potentiel est vaste : l'AVC touche environ 12 millions de personnes par an dans le monde, dont 795 000 aux Etats-Unis. Sur le sol américain, la prévalence de l'AVC ischémique a progressé d'environ 66% entre 1990 et 2021. Malgré les recommandations thérapeutiques actuelles, les récidives demeurent fréquentes, environ un patient sur dix en subit une dans l'année, et un sur cinq dans les cinq ans.

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