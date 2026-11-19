Feu vert de Bruxelles à un nouveau vaccin de Sanofi contre la rage

Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé son VaxRabeo (virus de la rage inactivé, souche Wistar) pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la prophylaxie post-exposition (PEP) contre la rage, pour toutes les tranches d'âge.

La rage est une maladie zoonotique virale présente dans 150 pays, qui entraîne environ 59 000 décès dans le monde chaque année, selon les estimations de l'OMS. Il n'existe aucun traitement contre cette maladie, qui ne peut être prévenue que par la vaccination.

VaxRabeo est fabriqué à l'aide de la technologie de culture cellulaire Vero. Il est formulé pour minimiser le risque de réactions allergiques, possède une durée de conservation plus longue que celle des vaccins antirabiques actuels de Sanofi et présente une meilleure thermostabilité.

L'approbation de l'UE s'appuie sur un programme clinique complet comparant VaxRabeo aux vaccins de référence actuels de Sanofi (Verorab et Imovax Rabies) dans les contextes de PrEP et de PEP, pour toutes les tranches d'âge et selon les calendriers recommandés par l'OMS.

Il s'agit de la première autorisation de mise sur le marché de VaxRabeo, qui fait suite à l'avis positif adopté par le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments le 17 septembre dernier.