Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert d'Intesa à un prêt garanti de €6,3 mds à Fiat Chrysler-source Reuters • 26/05/2020 à 18:58









MILAN, 26 mai (Reuters) - Intesa Sanpaolo ISP.MI , la première banque d'Italie, a accordé un feu vert préliminaire à l'octroi à la branche italienne de Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI d'un prêt de 6,3 milliards d'euros garanti par l'Etat, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. Le prêt sera définitif quand FCA aura rempli toutes les formalités nécessaires auprès de la SACE, l'agence italienne d'assurance-crédit à l'export, par le biais de laquelle l'Etat apporte ses garanties sur 80% du montant du prêt, et obtenu l'autorisation du Trésor, a précisé la source. FCA n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter cette information. (Valentina Za et Gianluca Semeraro, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.