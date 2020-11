Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert au Parlement européen à l'entrée d'Elderson à la BCE Reuters • 10/11/2020 à 16:24









BRUXELLES, 10 novembre (Reuters) - La commission des Affaires économiques et monétaires du parlement européen a validé mardi la nomination du Néerlandais Frank Elderson au directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Frank Elderson, 50 ans, a été choisi début octobre par les ministres des Finances de la zone euro pour succéder à Yves Mersch, dont le mandat de huit ans prendra fin le mois prochain; sa nomination doit être définitivement approuvée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union en décembre. Il siège pour l'instant au directoire de la banque centrale nationale des Pays-Bas, au sein de laquelle il est responsable de la supervision des banques, une mission qu'il aura aussi à assumer au sein de la BCE. Sa candidature a obtenu 33 voix en commission contre 21 et 3 abstentions. Un vote en session plénière du parlement est prévu d'ici la fin du mois. (Jan Strupczewsi, version française Marc Angrand)

