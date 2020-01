Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert à la prise de contrôle de Nice-Matin par la holding de Niel Reuters • 20/01/2020 à 12:01









FEU VERT À LA PRISE DE CONTRÔLE DE NICE-MATIN PAR LA HOLDING DE NIEL PARIS (Reuters) - L'Autorité française de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif du groupe Nice-Matin par la holding NJJ, contrôlée par Xavier Niel, qui édite déjà Le Monde ou L'Obs, annonce lundi l'instance dans un communiqué. "Compte tenu des différences de nature qui existent entre les différents titres édités par GNM (titres de presse quotidienne régionale) et NJJ (titres de presse quotidienne nationale et magazines), l'opération ne donne lieu à aucun chevauchement d'activité dans le secteur de la presse écrite", estime l'Autorité après examen de cette prise de contrôle. "En revanche, l'opération donne lieu à des chevauchements d'activités très limités sur les marchés de l'exploitation de sites éditoriaux en ligne et de la vente d'espaces publicitaires en ligne", ajoute-t-elle. La reprise du quotidien régional et ses déclinaisons - Var-Matin, Monaco-Matin - avait fait, en juillet dernier, l'objet d'une bataille entre Xavier Niel et Iskandar Safa, propriétaire de Valeurs actuelles qui avait finalement jeté l'éponge. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

