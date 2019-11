"Fête des célibataires" en Chine : Alibaba bat son record, mais la progression du chiffre d'affaires ralentit

Le géant chinois du commerce en ligne augmenté son chiffre d'affaires de 26%, à 268,4 milliards de yuans (34,74 milliards d'euros), lors de la journée du 11 novembre. Mais pour la seconde année consécutive, la croissance est en recul par rapport aux précédentes éditions de la "Fête des célibataires" (+27% en 2018, +39% en 2017).

Le total des ventes d'Alibaba en 24 heures de "Fête des célibataires" s'est élevé cette année à 268,4 milliards de yuans (34,74 milliards d'euros). ( AFP / STR )

Alibaba a une fois de plus fait le plein lors de la traditionnelle "Fête des célibataires" le 11 novembre, considérée comme la plus grosse opération mondiale de soldes. Les consommateurs chinois ont mis un peu plus d'une minute, 68 secondes pour être précis, pour dépenser leur premier milliard de dollars (7 milliards de yuans ou 907 millions d'euros) sur la plateforme chinoise. L'an dernier ce cap avait été atteint en 85 secondes.

Le groupe a annoncé mardi qu'il avait vendu la veille en 24 heures pour 268,4 milliards de yuans (34,74 milliards d'euros) de marchandises sur ses différentes plateformes. Ce montant est en hausse de 26% par rapport à l'an dernier. Mais pour la seconde année consécutive, le rythme de progression du chiffre d'affaires est en recul par rapport aux précédentes éditions de la "Fête des célibataires" (+27% en 2018, +39% en 2017).

Dépenser pour se consoler du célibat

Le 11 novembre (11/11) est appelé "double-onze" en Chine en raison de la succession de "1" dans la date, soit autant de symboles du célibat. Les géants du commerce en ligne profitent généralement de cette journée pour doper leurs ventes à grand renfort de promotions censées consoler les personnes seules. Smartphone en main, des dizaines de millions de Chinois attendent chaque année le coup d'envoi de l'événement le 11 novembre à 00H00 pour se ruer sur les soldes.

Dans un contexte de ralentissement économique et de guerre commerciale avec les États-Unis, JD.com, le principal concurrent d'Alibaba en Chine, a quant à lui indiqué avoir vendu lundi pour 26,46 milliards d'euros de marchandises. Il s'agit d'un montant en hausse de 30% par rapport à l'an dernier.