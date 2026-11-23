** L'action de Fervo Energy FRVO.O , société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, a progressé de 10 % pour atteindre 11 dollars en début de séance
** UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 18 dollars
** La société de courtage considère ce titre comme « une exposition intéressante à la demande en énergie propre et stable des hyperscalers »
** « FRVO occupe une position unique à l’avant-garde de la commercialisation des systèmes géothermiques améliorés (EGS), ce qui, selon nous, représente une opportunité intéressante », ajoute UBS
** Les 15 analystes qui couvrent le titre lui attribuent tous la recommandation « Achat » ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 30 dollars, selon les données compilées par LSEG
** Le cours de l’action a chuté de plus de 60 % par rapport à son introduction en bourse en mai dernier(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer