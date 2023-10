Ferroviaire/reprise de Valdunes: Etat et région vont "s'engager financièrement", selon le gouvernement

L'Etat et la région des Hauts-de-France vont "s'engager financièrement" pour accompagner une possible reprise du sous-traitant ferroviaire en difficulté Valdunes, tandis que la SNCF et Alstom vont "étudier" une éventuelle participation financière, a annoncé jeudi le gouvernement.