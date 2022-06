Ferri Gestion/Flornoy : la fusion est entérinée

(AOF) - La fusion annoncée entre Ferri Gestion et Flornoy est désormais entérinée ! Elle donne naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale qui s’inscrit au cœur de la consolidation du marché de la gestion d’actifs avec l’ambition de passer le cap des 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans les 12 mois. Elle gère plus de 2,2 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’une clientèle de particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine, d’associations et d’institutionnels.

Sylvain et Nicolas Ferri, co-fondateurs de Ferri Gestion, ont pris respectivement les fonctions de Directeur général délégué et Directeur des risques de Flornoy Ferri.

La société prévoit d'étoffer sa gamme de fonds avec la création dans les prochaines semaines d'un fonds diversifié multithématiques et d'un fonds obligataire 100% green bonds et social bonds.

En gestion privée, Flornoy Ferri poursuit sa stratégie de croissance externe avec actuellement plusieurs projets d'acquisition et le solide soutien de sa maison mère, Groupe Premium. Ce pôle d'activité accueillera par ailleurs prochainement un nouveau responsable.

" Notre société affiche des encours en croissance de près de 70% sur un an. Après le mariage Fox / Flornoy finalisé en 2020, nous sommes ravis de poursuivre notre chemin avec les équipes de Ferri Gestion " a déclaré Benoît Jauvert, Président de Flornoy Ferri.