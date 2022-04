Ferrero: va acquérir Fulfil Nutrition information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 17:13

(CercleFinance.com) - Le groupe Ferrero a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vertu duquel il acquerra FULFIL Nutrition, une entreprise de barres vitaminées et protéinées de haute qualité qui vend directement ses produits au Royaume-Uni et les distribue en Irlande et sur d'autres marchés d'Europe et d'Asie-Pacifique.



Le groupe Ferrero prévoit de maintenir et de renforcer l'authenticité de la marque FULFIL, tout en soutenant l'entreprise et ses distributeurs en matière d'innovation et d'expansion vers de nouveaux marchés et segments de catégorie.



Dans le cadre de la transaction, le groupe Ferrero reprendra le portefeuille de marques emblématiques et prévoit de conserver la direction, les distributeurs et les employés de l'entreprise.



Cette opération permettra à Ferrero de se développer sur ce segment de marché meilleur pour la santé, en répondant aux besoins et aux tendances en constante évolution des consommateurs.



La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, devrait être finalisée dans les prochains mois.