Ferrari: va se lancer dans le monde de la voile

(CercleFinance.com) - Ferrari annonce son entrée dans le monde de la voile sous la direction du Team Principal et navigateur acclamé, Giovanni Soldini.

En plus de concourir sur les circuits du monde entier, le Cheval Cabré se lance désormais dans cette nouvelle aventure visant notamment à enrichir son savoir-faire technologique.



Ce projet unique verra l'entreprise basée à Maranello utiliser des technologies de pointe tout au long du cycle, de la conception et de l'ingénierie à la réalisation.



La recherche de performances maximales en mer générera des innovations et des solutions concrètes en matière de durabilité qui, conformément à la tradition de Ferrari, constitueront un stimulant important dans l'évolution de ses voitures de sport.







