Ferrari : va collaborer avec deux designers stars

(CercleFinance.com) - Ferrari et Exor, une holding contrôlée par la famille Agnelli, annoncent aujourd'hui une collaboration de long terme avec Sir Jony Ive et Marc Newson, deux designers stars de leur époque réunis dans le collectif créatif LoveFrom. Jone Ive s'est notamment illustré chez Apple où il a travaillé de nombreuses années avec Steve Jobs autour de l'iPhone, tandis que Marc Newson est considéré comme l'un des designers les plus influents de sa génération. Les deux hommes se sont dit 'ravis de [se] lancer dans une collaboration aussi importante et à long terme avec Ferrari et plus largement Exor' et enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de conception de Ferrari dirigée par Flavio Manzoni. Au-delà de la collaboration avec le cheval cabré, LoveFrom explorera aussi une gamme de projets créatifs avec Exor dans le secteur du luxe.

