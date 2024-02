Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: transfert surprise, Hamilton rejoint la Scuderia information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - La Scuderia Ferrari a créé la surprise hier soir en annonçant l'arrivée dans ses rangs, à partir du 2025, du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton.



Ce transfert inattendu a pris les spécialistes de court, d'autant que Lewis Hamilton avait récemment prolongé son contrat chez Mercedes.



Le Britannique fera ainsi équipe avec le Monégasque Charles Leclerc à compter de 2025 et a signé un contrat pluriannuel avec le Cheval Cabré.



Ce duo tentera de reconquérir le titre mondial qui échappe aux pilotes Ferrari depuis 2007, et à l'équipe, en tant que constructeur, depuis 2008.



Entre l'annonce de ses résultats et ce transfert surprise, le titre Ferrari a gagné plus de 9% hier à Milan.







