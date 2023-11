Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 17:28









(CercleFinance.com) - Ferrari gagne plus de 1,5% à Milan alors que Royal Bank of Canada a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre porté de 335 à 344 euros, à la suite des solides résultats publiés la veille par la fabricant italien de voitures de sport.



Si le groupe de Maranello a relevé à l'occasion ses objectifs annuels, RBC estime qu'il pourrait faire encore mieux que les prévisions communiquées au vu de la vigueur de ses deux moteurs de croissance actuels, le Purosangue et sa plateforme électrique.



D'après le bureau d'études, ces deux leviers sont bien partis pour assurer la croissance de la marque au cheval jusqu'en 2026, voire au-delà.



Et s'il dit ne pas encore intégrer le scénario de hausses de prix sur les modèles à moteur thermique après cette échéance, l'analyste estime que cela pourrait se justifier au vu du rétrécissement de l'offre prévue d'ici à la fin de la décennie.



Il fait valoir que son nouvel objectif de 344 euros implique un multiple de valorisation de 27x l'Ebitda 2024, un niveau comparable à celui d'Hermès (27x également) ce qu'il estime justifié compte tenu de l'exceptionnelle croissance enregistrée par le constructeur italien.





