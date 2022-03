Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: suspend sa production à destination du marché russe information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, Ferrari annonce avoir pris la décision de suspendre la production de ses véhicules destinés au marché russe jusqu'à nouvel ordre.



'Nous continuons à surveiller la situation de près et respecterons toujours toutes les règles, réglementations et sanctions', assure le cheval cabré.



La firme de Maranello annonce par ailleurs un don de 1 million d'euros afin de soutenir les Ukrainiens dans le besoin et dit espèrer 'un retour rapide au dialogue et une solution pacifique' au conflit.





