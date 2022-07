Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: signe une seconde victoire consécutive en F1 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Ferrari a signé sa seconde victoire consécutive et la quatrième de la saison à l'occasion du Grand-Prix de F1 d'Autriche, disputé hier à Spielberg.



Le Monégasque Charles Leclerc s'est imposé au terme d'une course de haute lutte avec Max Verstappen, actuel leader du championnat.



En revanche, le seconde Ferrari de Carlos Sainz, vainqueur la semaine dernière du Grand-Prix de Grande-Bretagne, a été contrainte à l'abandon à la suite d'un problème mécanique.



Il s'agit de la 242e victoire de la Scuderia, la sixième en Autriche.



Charles Leclerc grimpe ainsi à la 2e place au championnat, à 38 points de Max Verstappen. Au championnat constructeur, Ferrari pointe à 56 points du leader, Red Bull Racing.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%