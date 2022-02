Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: signature d'un partenariat avec Qualcomm information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec le spécialiste américain des technologies sans fil Qualcomm, appelé à devenir un fournisseur de premier plan de la Scuderia.



La collaboration - axée autour du système de calcul informatique de haute performance Snapdragon - prévoit la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets en commun, notamment en vue du développement d'un cockpit numérique.



Ferrari - qui manifeste l'intention d'embarquer les technologies de Qualcomm à bord de ses voitures de luxe - précise que la coopération comprend également un accord de parrainage puisque le logo Snapdragon apparaîtra sur la F1-75, la nouvelle voiture de Formule 1 que le groupe italien a prévu de dévoiler la semaine prochaine à Maranello.





