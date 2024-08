Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: résultats et prévisions portent le titre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - L'action Ferrari signe l'une des plus fortes hausses des place boursières européennes ce jeudi, les investisseurs saluant un bénéfice supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre ainsi que des prévisions annuelles revues à la hausse.



Le constructeur italien de voitures de luxe a fait état d'un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 17% à 511 millions d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 476 millions d'euros.



La firme de Maranello a généré une marge opérationnelle de 29,9% contre 29,7% un an plus tôt.



LSon chiffre d'affaires a progressé de 16% à 1,71 milliards d'euros, là aussi supérieur au consensus de 1,63 milliard, soutenu notamment par les ventes des modèles Ferrari Purosangue, Roma Spider et 296 GTS.



Après avoir dépassé les estimations au deuxième trimestre, Ferrari a relevé jeudi ses prévisions annuelles.



Le groupe s'attend désormais à ce que son Ebitda augmente cette année pour atteindre au moins 1,82 milliard d'euros, contre une prévision précédente de 1,77 milliard d'euros.



Pour 2024, il anticipe dorénavant un chiffre d'affaires dépassant 6,55 milliards d'euros, et non plus seulement 6,40 milliards.



Avec un gain de 4%, le titre Ferrari coté à Milan signait jeudi l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600 et revenait vers ses plus hauts atteints depuis son introduction en Bourse, en 2017.





