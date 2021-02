Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : repli du titre malgré les bénéfices trimestriels Cercle Finance • 02/02/2021 à 14:51









(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, le constructeur italien de voitures de sport de luxe ayant vendu plus de véhicules, mais des perspectives légèrement décevantes ont inquiété les investisseurs, faisant baisser les actions. Les actions de l'entreprise de Maranello sont en baisse de 1,4 % en début d'après-midi. Elles ont augmenté de 15 % au cours des six derniers mois. Le bénéfice net est passé à 263 millions d'euros, contre 166 millions d'euros au quatrième trimestre de l'année dernière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15 % pour atteindre près de 1,1 milliard d'euros, a déclaré la société. Les résultats ont été supérieurs aux prévisions des analystes et aux propres indications de Ferrari. Ferrari a déclaré avoir vendu 2 679 voitures au cours du trimestre, soit 13 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Le constructeur automobile s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards d'euros cette année, et à un bénéfice brut d'exploitation ajusté entre 1,45 et 1,5 milliard d'euros, contre un consensus de 1,5 milliard d'euros.

