Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: remporte l'édition du centenaire des 24h du Mans information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 18:10









(CercleFinance.com) - Ferrari a remporté l'édition du Centenaire des 24 Heures du Mans avec la 499P pilotée par Alessandro Pier Guidi, qui partageait la voiture numéro 51 avec James Calado et Antonio Giovinazzi, couvrant 342 tours du circuit français.



Le constructeur de Maranello a signé un résultat historique pour son retour dans la catégorie reine après un demi-siècle, avec le triomphe de l'équipe Ferrari - AF Corse dans la course d'endurance la plus célèbre au monde.



Il s'agit de la dixième victoire du Cheval Cabré au classement général aux 24 Heures du Mans, après celles remportées en 1949, 1954, 1958 et 1960-1965. L'histoire de Ferrari au Mans compte désormais 39 victoires, dont 29 victoires de classe.



Avec ce résultat lors de la quatrième manche du Championnat du Monde d'Endurance FIA 2023, Ferrari reste deuxième au classement des Constructeurs, réduisant l'écart avec Toyota à 19 points.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%