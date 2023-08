Ferrari: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 14:08

(CercleFinance.com) - Ferrari indique relever ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre, tablant ainsi désormais sur un BPA ajusté entre 6,25 et 6,40 euros pour 2023, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de six à 6,20 euros.



Le constructeur italien de voitures de sport anticipe maintenant un profit opérationnel ajusté entre 1,51 et 1,54 milliard d'euros (et non plus entre 1,45 et 1,5 milliard), ainsi que des revenus de l'ordre de 5,8 milliards (en non plus d'environ 5,7 milliards).



Sur le trimestre écoulé, Ferrari a engrangé un BPA ajusté en croissance de 35% à 1,83 euro et un profit opérationnel ajusté en progression similaire à 437 millions d'euros, pour des revenus en hausse de 14% à 1,47 milliard malgré un tassement de 2% des volumes livrés.