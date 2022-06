Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: regain d'optimisme avec la journée investisseurs information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 16:19









(CercleFinance.com) - Ferrari a fait état vendredi de perspectives ambitieuses pour les années à venir et précisé ses projets dans l'électrique, ce qui faisait progresser son titre à la Bourse de Milan.



A l'occasion d'une journée réservée aux investisseurs, le constructeur italien de voitures de luxe a déclaré viser un chiffre d'affaires annuel de 6,7 milliards d'euros à horizon 2026.



A cette même date, le groupe de Maranello espère dégager un résultat d'exploitation (Ebitda) de 2,5 à 2,7 milliards d'euros pour une marge opérationnelle entre 38% et 40%.



Concernant sa gamme, Ferrari a déclaré prévoir 15 lancements de nouveaux modèles sur la période 2023-2026, dont l'arrivée d'un véhicule 100% électrique prévu pour l'année 2025.



Toutes ces annonces semblaient rassurer des investisseurs qui s'inquiétaient depuis quelque temps des coûts associés au virage vers l'électrique du groupe automobile.



'Certains commençaient à s'inquiéter de la possibilité que les investissements liés à la stratégie d'électrification dépassent le cap du milliard d'euros par an', rappellent aujourd'hui les équipes de RBC.



'Les objectifs dévoilés par l'équipe de direction aujourd'hui laissent plutôt penser à des dépenses équivalentes à celles des dernières années, c'est-à-dire situées autour de 880 millions d'euros par an', souligne le broker canadien.



En Bourse, les investisseurs saluaient ces annonces, puisque le titre progressait de 1,5% jeudi après-midi dans un marché italien en repli de presque 3%.





