Ferrari : recrute un responsable du contenu digital

(CercleFinance.com) - Ferrari annonce la nomination de Charlie Turner au poste nouvellement créé de responsable du contenu digital (Chief Content Officer) à compter de l'été. La nouvelle recrue dirigera notamment le développement du contenu commercial de Ferrari avec les principales organisations médiatiques mondiales ainsi qu'avec les médias numériques et sociaux, en étroite collaboration avec les programmes de partenariat et de parrainage de la société. Il sera aussi chargé de développer une approche entièrement nouvelle de la création, de la conservation, de la distribution et de la commercialisation de tout le contenu Ferrari, indique le constructeur de Maranello. Charlie Turner occupait jusque-là le poste de directeur éditorial de BBC TopGear.

