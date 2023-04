Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: protocole d'accord avec Samsung Display information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Ferrari a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec Samsung Display afin de développer une solution d'affichage avancée pour les modèles Ferrari de nouvelle génération.



Les innovations du leader de l'industrie Samsung Display dans le domaine des panneaux OLED minces, légers et incurvés permettront à Ferrari d'intégrer les dernières technologies dans les futurs modèles pour améliorer l'expérience de conduite, assure le cheval cabré.



'Dans le secteur du luxe, l'amélioration de l'expérience client est essentielle', a déclaré Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari.



'Grâce à ce partenariat stratégique avec Samsung Display pour le développement dédié de solutions d'affichage à technologie OLED sur mesure, nous ferons un pas en avant significatif dans l'environnement numérique de nos modèles de nouvelle génération.'





