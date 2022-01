Ferrari: présente sa nouvelle organisation information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - Ferrari présente aujourd'hui sa nouvelle organisation, 'cohérente avec les objectifs stratégiques' et permettant de 'nourrir l'exclusivité de la Marque, enrichir l'excellence des produits, rester fidèle à son ADN de course et se concentrer sur l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2030'.



'Nous voulons repousser les limites dans tous les domaines en exploitant la technologie d'une manière unique', a déclaré Benedetto Vigna, directeur général de la marque. 'Notre nouvelle organisation améliorera notre agilité, essentielle pour saisir les opportunités qui nous attendent dans cet environnement en évolution rapide. '



Dans ce cadre, Gianmaria Fulgenzi est nommé Chief Product Development Officer, Ernesto Lasalandra est nommé Chief Research & Development Officer, Silvia Gabrielli, qui travaille pour Ferrari depuis 2019, est nommée Chief Digital & Data Officer.



Davide Abate, précédemment Head of Technologies et qui travaille pour Ferrari depuis 2012, est nommé Chief Technologies & Infrastructures Officer, Angelo Pesci est nommé Chief Purchasing & Quality Officer. Enfin, Andrea Antichi est nommé Chief Manufacturing Officer - il était auparavant Head of Vehicle et travaille pour Ferrari depuis 2006.