(CercleFinance.com) - Ferrari présente sa nouvelle 12Cilindri Spider, une voiture à toit ouvrant propulsée par un V12 de 830 chevaux et s'inspirant des modèles à toit ouvert des années 1950 et 1960.



Le design de la voiture rompt avec les canons récents de Ferrari, évitant la musculature et la sensualité au profit d'un langage 'plus futuriste fondé sur la pureté formelle'.



Le moteur peut atteindre un régime maximal de 9 500 tr/min. Pour permettre au V12 d'atteindre des régimes aussi élevés, les ingénieurs ont travaillé à réduire le poids et l'inertie des composants du moteur, en adoptant des bielles en titane, qui garantissent un gain de 40 % de masse tournante par rapport à l'acier à même résistance mécanique.







