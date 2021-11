Ferrari plus optimiste sur son Ebitda 2021, mais un tantinet plus prudent sur le chiffre d’affaires

(AOF) - Ferrari cède 0,52% à 209,50 euros sur la place de Milan, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre et de ses nouvelles perspectives annuelles. Alors que l’action évolue non loin de ses plus hauts historiques, les investisseurs font la moue devant le seul « faux pas » de cette publication. Le constructeur de bolides rouges s’est en effet montré un peu moins optimiste sur son objectif de chiffre d’affaires annuel, sans en donner les raisons.

Le groupe de Maranello vise désormais un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 4,3 milliards d'euros, contre " environ 4,3 milliards d'euros " auparavant.

Pourtant, c'est bel et bien vers un nouvel exercice record que se dirige Ferrari, qui a d'ailleurs relevé ses autres objectifs 2021.

Le constructeur vise ainsi un Ebitda ajusté d'environ 1,52 milliard d'euros contre entre 1,45 et 1,50 milliard d'euros précédemment) et une marge d'Ebitda ajusté d'environ 35,6% (contre entre 33,7% et 34,9% auparavant).

De son côté, le free cash flow industriel est attendu supérieur à 550 millions d'euros (contre environ 450 millions d'euros précédemment) et le bénéfice net ajusté à environ 4,30 euros par action (contre une précédente fourchette de 4-4,20 euros).

Un ensemble d'objectifs qui s'entend hors nouvelle crise importante du Covid.

Cette nouvelle guidance a été dévoilée à l'occasion de la publication de solides résultats du troisième trimestre.

Entre juillet et septembre 2021, Ferrari a dégagé un bénéfice net de 207 millions d'euros (+21% sur un an), un Ebitda ajusté de 371 millions d'euros (+12,4% sur un an et de +19,6% par rapport à 2019), une marge idoine de 35,2% (-200 points de base sur un an) et un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros (+18,6% sur un an et de +15,1% par rapport à 2019).

Au total, Ferrari a livré 2 750 véhicules lors du troisième trimestre, soit une hausse de 18,9% sur un an et de 11,2% par rapport à 2019.

" Ces résultats, ainsi que la solidité de notre vision et de l'équipe que j'ai l'honneur de diriger, me font envisager l'avenir avec beaucoup de confiance et d'optimisme ", a déclaré Benedetto Vigna, le nouveau directeur général de Ferrari.

