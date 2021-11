Ferrari plus optimiste sur l’Ebitda 2021

(AOF) - Ferrari a dévoilé mardi ses résultats du troisième trimestre 2021. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 207 millions d’euros (+21% sur un an), un Ebitda de 371 millions d'euros (+12,4% sur un an et +19,6% par rapport à 2019), une marge d'Ebitda de 35,2% (-200 points de base sur un an) et un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros (+18,6% sur un an et +15,1% par rapport à 2019). Entre juillet et septembre 2021, Ferrari a livré 2 750 véhicules, soit une hausse de 18,9% sur un an et de 11,2% par rapport à 2019.

Pour son exercice 2021, le constructeur dit se diriger vers un nouvel exercice record. Il vise un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 4,3 milliards d'euros, un Ebitda ajusté d'environ 1,52 milliard d'euros ( précédemment entre 1,45 et 1,50 milliard d'euros) et une marge d'Ebitda ajusté d'environ 35,6% (contre entre 33,7% et 34,9% auparavant).

