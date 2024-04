Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: partenariat pluriannuel conclu avec l'américain HP information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé mercredi la signature d'un accord pluriannuel avec le groupe informatique américain HP Inc., dont le logo va désormais apparaître sur les véhicules et les vêtements des pilotes de son équipe de F1, la Scuderia Ferrari.



Dans un communiqué, HP évoque un partenariat 'historique' puisque l'équipe de formule 1 prendra officiellement le nom de 'Scuderia Ferrari HP' lors des épreuves du championnat du monde.



Le logo HP apparaîtra sur les monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz à compter du Grand Prix de Miami, qui se tiendra le dimanche 5 mai.



Il est également prévu que Ferrari utilise les technologies et les services de HP, dont ses PC, ses appareils et ses imprimantes.



Les principaux sponsors de la Scuderia incluent déjà Shell, Santander ainsi que le groupe de logistique français Ceva, filiale du groupe CMA CGM.





