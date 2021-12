Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: partenariat pluriannuel avec Velas Network information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Ferrari annonce que son équipe de F1, la Scuderia Ferrari, disposera d'un nouveau 'Partenaire Premium' pour la saison prochaine, à savoir Velas Network AG.



Basée en Suisse, la société Velas Network AG est réputée pour la création et l'intégration de produits et services numériques de pointe comme la blockchain et le NFT.



L'accord pluriannuel prévoit la création de contenus numériques exclusifs pour les fans de l'équipe. Velas sera par ailleurs le sponsor titre de la Ferrari Esports Series, la série en ligne du Cheval Cabré, et de l'équipe Esports qui participera à la F1 Esports Series.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%