Ferrari: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 14:50

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Ferrari avec un objectif de cours inchangé de 260 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Ferrari a publié hier en séance des résultats T3 solides et supérieurs aux attentes (6% au-dessus du css d'EBIT).



Suite à cette publication, le groupe révise sa guidance à la hausse pour la deuxième fois cette année (+3% vs milieu de fourchette d'EBIT).



Le cheval cabré anticipe désormais 1/ un CA de ~5,0 MdsE (vs ~4,9 MdsE précédemment et un css à 4,9 MdsE), 2/ un EBITDA >1,73 MdE (vs 1,70-1,73 MdE et css à 1,74 MdE), 3/ un EBIT > 1,18 MdE (vs 1,15-1,18 MdE et css à 1,19 MdE, 4/ un BPA de ~ 5,0 E (vs 4,8-4,9 E et css à 5,0 E).



'Les attentes sont élevées, mais Ferrari peut encore surprendre positivement', estime Oddo.