Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : objectif de cash relevé, mais le trimestre déçoit information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - Ferrari a relevé lundi sa prévision de cash-flow pour 2021, mais le groupe automobile reculait en Bourse après des performances de deuxième trimestre légèrement inférieures aux prévisions. Vers 13h45, le titre perdait 1,3% à la Bourse de Milan, alors qu'au même moment l'indice européen des valeurs automobiles, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, progressait de 1%. Le constructeur de voitures de sport a fait état lundi d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 386 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, contre 124 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires s'est envolé de 81% à 1,03 milliard d'euros, sous l'effet de livraisons en hausse de 1.389 à 2.685 unités d'une année sur l'autre, notamment grâce au succès de la gamme F8, de la 812 GTS, de la SF90 Stradale et de la Ferrari Roma. A titre de comparaison, les analystes d'UBS tablaient pour le deuxième trimestre sur un Ebitda de 399 millions d'euros et sur des revenus de 1,09 milliard. Le cash-flow disponible pour cette année est désormais attendu autour de 450 millions d'euros contre un précédent objectif d'environ 350 millions, mais les autres objectifs annuels ont été confirmés. Le groupe de Maranello continue ainsi de viser pour cette année environ 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour un Ebitda compris entre 1,45 et 1,5 milliard d'euros.

Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%