Ferrari : nouveau record absolu à 430,5E

(CercleFinance.com) - Ferrari inscrit un nouveau record absolu à 430,5E, à l'issue d'une 7ème séance de hausse consécutive, pour un gain cumulé de +10%.



Le franchissement de la résistance des 406E (après plusieurs tests de la zone des 375E) induit un nouvel objectif de 437E qui pourrait être validé sous 24H.





Valeurs associées FERRARI 431,40 EUR MIL +2,54%