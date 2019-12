Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari : nouveau prêt pour 350 millions d'euros Cercle Finance • 12/12/2019 à 12:54









(CercleFinance.com) - Ferrari annonce avoir conclu un nouveau prêt avec un consortium de 12 banques, ramenant sa facilité de crédit rechargeable à 350 millions d'euros. Ce prêt d'une maturité de cinq ans est assorti de deux options d'extension d'un an chacune. Le constructeur de voitures de sport italien explique que ce nouveau prêt, remplaçant celui de 500 millions qui devait arriver à échéance en novembre 2020, lui permet de réduire son coût du capital. Il servira aux besoins généraux et au fond de roulement.

