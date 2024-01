Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: nouveau contrat pluri-annuel pour Charles Leclerc information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé hier la prolongation du contrat de Charles Leclerc en F1. Le Monégasque, pilote vedette de l'équipe, poursuivra donc sa carrière en rouge au-delà de la saison 2024. L'équipe a indiqué qu'un contrat pluri-annuel avait été signé, sans toutefois en préciser les contours.



Pour rappel, Charles Leclerc a rejoint les rangs de la Scuderia en 2019 décrochant un total de cinq victoires pour le compte du Cheval Cabré.



La saison 2022 reste à ce jour la plus aboutie de cette collaboration, avec des titres de vice-champion du monde pour Charles Leclerc ainsi que pour l'équipe.





Valeurs associées FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%